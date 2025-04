Era fake? Andressa Urach manda a real sobre namoro com mulher

Andressa Urach e Mari Ávila - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach mandou a real sobre o seu namoro com a influencer +18 Mari Ávila em novembro de 2024. Em um vídeo publicado no Instagram, ela abordou a sua sexualidade e revelou que o romance com a moça era marketing.

“Para finalizar, quero deixar claro aqui: o meu namoro com a Mari Avila, que eu amo, admiro e acho linda, era marketing. Mamãe vendeu isso”, iniciou.

Segundo a loira, as duas apenas gravaram conteúdo. “A gente nunca namorou, a gente nunca ficou, a gente só gravou. Mamãe não gosta de perequit*”, disse.

Na gravação, a famosa falou que o tema já foi abordado em seu livro e como ela utiliza do marketing para projetar sua imagem. “No meu livro ‘Morri para viver’ eu já contei o que a mamãe já fez pelo marketing”, ressaltou.

Por fim, Urach pediu para as suas admiradores pararem de assediá-la. “Então, por favor, mulherada. Amo a admiração de vocês quando vocês (...), sou super grata, mas não tenta me agarrar, eu não gosto de periquit*”, finalizou.

Assista ao vídeo: