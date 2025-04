Esposa de Alok anuncia que DJ se mudou do Brasil; saiba o destino

A esposa de Alok revelou o motivo da mudança da família - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Romana Novais usou suas redes sociais para revelar que está de mudança com a família. A médica dermatologista fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 9, e contou que ela e o marido, o DJ Alok, foram passar uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos, com os filhos.

“Chegamos, LA! Passaremos uma temporada morando aqui. Já venho compartilhar com vocês”, escreveu ela na legenda da publicação, revelando que a família já estava acomodada no país.

Horas depois, a morena explicou que a mudança aconteceu em prol da carreira internacional do DJ. Já fazia parte dos nossos planos, ter esse momento, ter uma base fora. O Alok fica mais fora do que no Brasil, por conta da carreira internacional dele, a gente queria vir mais com ele no lugar dele ficar indo para o Brasil. A gente vai deixar fluir agora e ver como vai se adaptar”, disse.

Romana ainda compartilhou diversos registros da mansão do casal, que são pais de Ravi, de 5 anos, e Raika, de 4 anos. Nas imagens, é possível notar que o local possui varanda ampla, piscina, academia privativa, closet e banheiro com banheira.