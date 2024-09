Esposa de jogador manda indireta após ida de amante a jogo da Seleção

Recado de Carol publicado no Instagram - Foto: Reprodução

Esposa de Luiz Henrique, jogador do Botafogo e da Seleção Brasileira, se manifestou no Instagram após boatos de que o craque teria levado uma amante para a partida contra o Equador, na noite de sexta-feira, 6, em Curitiba.

“Bigamia no Brasil é crime. Tá tudo sendo observado e anotado. Amante no jogo da seleção dizendo ser esposa”, escreveu, no stories, Carolina Andrade.

Após a publicação Carolina e Luiz pararam de se seguir nas redes sociais.