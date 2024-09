Leão Lobo revela que era viciado em sexo: "Transava com oito por noite"

Apresentador Leão Lobo - Foto: Reprodução / UOL

"Eu era viciado em sexo. Transava oito vezes por noite, com pessoas diferentes, e não ficava satisfeito. Ia dormir com o olho arregalado de insatisfação. Aquilo estava me consumindo. Foi bem na época em que começou aquela questão da Aids e tal". A declaração foi do apresentador Leão Lobo, que abriu o coração e revelou ter sido viciado em sexo durante a juventude.

Em entrevista ao programa Splash Show, do Portal UOL, ele recordou do tempo quando costumava transar com oito pessoas diferentes por noite e, mesmo assim, não se sentia saciado.



Na época de 'libertinagem', Leão trabalhava como assessor de imprensa de uma boate gay, ambiente que favorecia seu encontro com parceiros sexuais eventuais. "Ali, era muito fácil [conseguir sexo]. Eu olhava para o rapaz, ele olhava para mim, [dizia] 'vamos ali' e pronto. Porém, não me preenchia. Eu sentia um incômodo com aquilo".

Mas o vício de Leão Lobo em meter dança foi curado com terapia, quando ele entendeu que a falta de afeto era a raiz do problema. "Fui fazer terapia. Queria entender por que aquilo não me preenchia. Lá, entendi que o que me faltava era afeto. Eu estava em busca de afeto e não conseguia. Tinha somente o sexo pelo sexo. Demorei para entender isso".