Anitta diz que não faz mais orgia: 'foi uma fase da vida'

Anitta revelou que vive uma nova fase da vida. A cantora de 31 anos contou que não faz mais sexo a três, orgias ou troca de casais.

Ela afirmou que só tem ido para a cama com alguém quando sente que rolou "conexão de energia".

"Já me diverti muito e fiz muitas coisas em minha vida. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu queria provar de tudo. Hoje, com 31, creio que a energia é algo muito especial e sagrado. Para que eu queira trocar energia com alguém, tenho que senti-la de verdade. Estou no momento mais de me guardar, de me privar, para algo mais que me toque por dentro", disse Anitta, em entrevista ao programa "El Gordo y La Flaca", do canal Univision, dos EUA.

Anitta se cadastrou no Tinder há alguns anos. Na época, a cantora configurou o perfil durante um show, em cima do palco, fazendo uma brincadeira interativa com os fãs. Ela se tornou embaixadora do app no Carnaval de 2020 e fez o maior sucesso, mas se engana quem acha que tudo era apenas publicidade.

Além do aplicativo popular, a artista também já experimentou o ‘Raya’, que tem uma proposta elitizada. Nele, os usuários precisam atender os requisitos de terem relevância social, influência no Instagram e um nível de beleza que agrade o comitê de avaliação. Ricos e famosos de todo o mundo costumam utilizá-lo.