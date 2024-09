Angélica relembra cantada de Anitta no filho: "Fiquei preocupada"

A apresentadora abriu o jogo e admitiu o jovem ficou constrangido - Foto: Reprodução | Youtube

Em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", Angélica revelou os bastidores após a 'cantada' de Anitta em seu filho mais velho, Joaquim, 19, durante gravações do 'Angélica: 50 & Tanto', em 2023. A apresentadora abriu o jogo e admitiu o jovem ficou constrangido, mas que levou a situação na brincadeira.

Quando o adolescente entrou no set, a cantora disse: “Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele ‘está ótimo”.

“Na hora, levei na brincadeira”, lembrou Angélica. “Depois que as pessoas falaram da repercussão. Foi brincadeira dela. Ela é divertida, fala loucuras. Ele ficou constrangido, mas levou na boa. Pensei na vida dele, porque ele tem uma namorada e a amo. Nesse lugar que falo sobre o medo. Será que a namorada dele vai saber lidar? Pedi para ele explicar a ela que era uma brincadeira. Sou uma boa sogra.”

Casada com Luciano Huck a 20 anos, ela comentou detalhes sobre a relação com os filhos, admitindo ficar preocupada com a hora que eles chegam em casa.

"Agora não aguento mais. Eles chegam 4h e fico só até 2h. Eles chegando vão ao meu quarto, me dão um beijo. Não sou amiguinha, mas converso com eles. Eles podem confundir, sim, mas precisam ter a segurança de um pai e de uma mãe. Não curto ‘tomar uma junto’.”

Confira o vídeo na íntegra: