Esposa de músico de Thiaguinho denuncia traições e conduta inadequada

- Foto: Reprodução

Christiane Moura, esposa de Saymon Saz – violonista e vocalista que acompanha Thiaguinho desde 2012 – revelou uma série de traições e condutas inadequadas por parte do marido. Em um depoimento emocionado, Christiane contou que Saymon não mantinha apenas um, mas vários casos com mulheres, incluindo esposas de seus amigos. Ela afirmou ter descoberto as traições ao acessar um aplicativo de nuvem usado por ele para armazenar fotos e vídeos íntimos com diversas pessoas.

"Não acho justo o que estou passando. Saymon não é a pessoa que vocês acham. Ele não é essa pessoa fenomenal e maravilhosa", começou ela, em lágrimas. Christiane relatou que resolveu investigar o e-mail do marido após buscar orientação espiritual devido a problemas familiares. Foi então que encontrou o aplicativo.

"Baixei o conteúdo porque tinha a senha. E não desejo para ninguém o que vi. Saymon tem casos com várias mulheres, incluindo amigas minhas, como Pâmela, esposa de um amigo dele, o Diego. Eu já tinha desconfiado, mas ele dizia que eu era louca. Descobri mensagens de mulheres pedindo para não serem contatadas no Instagram, fãs, números de telefone salvos com nomes masculinos. Era tudo muito pior do que eu imaginava", revelou.

Entre os materiais encontrados, Christiane contou que havia fotos de sua própria filha, enteada de Saymon, em situações que ela classificou como inadequadas, além de imagens de outras mulheres da família e conhecidas. "Eram fotos da minha filha abaixada, de minhas irmãs usando shorts, da minha personal trainer. Também encontrei vídeos dele com diversas mulheres e até fotos de homens", desabafou.

Problemas no relacionamento e tentativa de engravidar

Chris lembrou que, desde o início do relacionamento, Saymon já havia confessado ter traído a ex-esposa com uma amiga dela. Ainda assim, o casal planejava ter um filho por inseminação artificial, já que ele é estéril. No entanto, Christiane relatou que o comportamento do marido a desgastava emocionalmente.

"Ele viajava dizendo que era para trabalhar, mas era para me humilhar e envergonhar. Eu me sinto culpada, porque talvez tivesse sinais e não percebi. No início, ele confessou uma traição com a amiga da ex-mulher, e eu ignorei. Sempre o apoiei, achava que seu comportamento era fruto da bipolaridade", desabafou.

Ela também refutou rumores de que estaria com Saymon por interesse financeiro, afirmando que as despesas do casal sempre foram divididas. "Pago metade de tudo. Nossa viagem para os Estados Unidos, tudo o que temos, é dividido. Eu fingia que ele me sustentava porque achava que isso ajudaria na carreira dele, mas não é verdade", revelou.

≥≥≥ Hulk se declara para sobrinha de ex-mulher em cerimônia religiosa

≥≥≥ Chocante! Thiago Nigro mostra feto perdido por Maíra Cardi

≥≥≥ Luana Piovani se revolta com homens brasileiros: "Os melhores são gays"

Outro ponto que preocupa Christiane é a situação da filha, que está em um relacionamento do qual ela não aprova. "Minha filha saiu de casa e está com um namorado errado. Será que ela percebeu algo [sobre as fotos encontradas] e eu não vi? Me sinto culpada por isso também", lamentou.

Ao final de seu relato, Christiane pediu desculpas pelo desabafo e refletiu sobre o que fazer diante da situação. "Ele não me procurava mais em casa, tomava tadalafila e viagra constantemente, e eu achava que era por causa da bipolaridade. Sempre tentei apoiar, mas não sei o que fazer agora. Me perdoem", concluiu, chorando.