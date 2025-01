Chocante! Thiago Nigro mostra feto perdido por Maíra Cardi

Maíra Cardi perdeu bebê que esperava de Thiago Nigro - Foto: Redes sociais

Thiago Nigro chocou os internautas, na manhã deste sábado, 4, ao mostrar o feto perdido pela esposa, Maíra Cardi. Nos stories do Instagram, o influenciador compartilhou que a mulher expeliu o bebê que se formava dentro dela.

“Nessa noite, a Maíra expeliu. Tantas coisas passando na cabeça… Já tinha bracinho, dedinho”, detalhou ele na gravação.

A influenciadora Maira Cardi anunciou aos seguidores na noite de quinta-feira, 2, que perdeu o bebê que esperava do marido, o coach Thiago Nigro. Em uma postagem nas redes sociais, a ex-participante do BBB disse que o coração do filho que esperava parou de bater há três dias. “Vazio que não se explica”, lamentou a famosa.

