Esposa de Rodrigo Faro expõe saúde após tumor e faz oração: "Fé"

Rodrigo Faro e Vera Viel - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A modelo e esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel, usou as redes sociais, nesta terça-feira, 15, para expor a sua recuperação após uma cirurgia para retirar um tumor raro e maligno, o Sarcoma Sinovial, na coxa esquerda.

Leia também:

>> Vera Viel fala em 'milagre' ao mostrar evolução após cirurgia

>> Esposa de Rodrigo Faro tem estado de saúde atualizado

>> Rodrigo Faro mostra esposa em quarto do hospital antes de cirurgia

“Você que está passando por algum problema de saúde também pode ser curado, tenha fé e clame por Ele”, escreveu Vera, que foi operada na última sexta-feira, 11.

No dia seguinte ao procedimento, ela completou 49 anos e ganhou uma celebração surpresa do marido, com presença das três filhas do casal – Clara, Maria e Helena.