Vera Viel fala em 'milagre' ao mostrar evolução após cirurgia

Esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel segue evoluindo após cirurgia para retirar um Sarcoma Sinoval, tumor maligno, na coxa esquerda. Em publicação nas redes sociais, ela falou em 'milagre' para celebrar a melhora.

“Deus operando milagres. Eu sou um deles”, escreveu ela em publicação onde apareceu andando de mulhetas.

Ela está internada no Hospital Albert Einstein e já deixou a área semi-intensiva e foi para o quarto.

No sábado, 12, ela ganhou uma festa de aniversário no hospital ao completar 49 anos. A comemoração contou com a presença das três filhas do casal – Clara, Maria e Helena – e alguns outros familiares.

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein comunicou que Vera está “clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório”.