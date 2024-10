Adriana Galisteu vai assumir posto de Rodrigo Faro; entenda

Rodrigo Faro e Adriane Galisteu - Foto: Edu Moraes | Record TV

O apresentador Rodrigo Faro não vai apresentar o quadro Última Chance, com a participação do eliminado da semana de A Fazenda 16, Cauê Fantin, no próximo domingo, 13.

Faro não conseguiu gravar o Hora do Faro porque está acompanhando a esposa, Vera Viel, no hospital. A modelo descobriu um tumor na perna e vai passar por uma cirurgia.

Quem confirmou a informação foi a apresentadora Adriane Galisteu que, durante a transmissão do reality rural, nessa quinta-feira, 10, revelou que vai substituir o colega.

“Excepcionalmente, neste domingo, terei um encontro com vocês no Hora do Faro para comandar o bate-papo do Última Chance”, disse ela.