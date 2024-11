Ex-BBB Amanda se casa na Bahia com cirurgião plástico; veja detalhes

Amanda e Danilo - Foto: Anderson Macedo/CM Assessoria/Divulgação

Participante do BBB 14, Amanda Gontijo se casou neste sábado, 9, em Trancoso, na Bahia, com cirurgião plástico Danilo Monteiro. Usando um vestido de R$ 40 mil, a influencer deu o "sim" diante de 150 convidados que estavam em frente à praia no Terraza Boutique Hotel.

Logo depois, a noiva trocou o vestido do ateliê Nova Noiva para celebrar a festa. O segundo modelo, de R$ 20 mil reais e do mesmo ateliê, levou três meses para ficar pronto.

Leia também:

>> Angélica revela ter sido vítima de abuso sexual: "Não sabia o que era"

>> Urach grava novo conteúdo e polemiza: “Esqueci as regras”

>> Leo Santana encontra jovem autista que fugiu do ES para conhecê-lo

O casal está junto há cinco anos e planejava o casamento há dois anos, mas foi atrapalhado pela pandemia.

"Já temos uma união estável, mas falávamos muito em conseguir ter condições financeiras para realizar uma festa religiosa e reunir nossa família e amigos. Só após nos estabilizarmos, que começamos a realizar esse sonho, afinal, antes tínhamos outras prioridades, que naquele momento eram mais importantes. Há 2 anos, estávamos planejando nos casar, porém, nossos pais faleceram, e acabamos deixando para outro momento", contou Amanda para Quem.