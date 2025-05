Ex-BBB confirmada na Record tem vídeos íntimos vazados

Famosa integrou o elenco da 9ª edição do Big Brother Brasil - Foto: Divulgação

Influenciadora que ficou famosa ao integrar o elenco da 9ª edição do Big Brother Brasil, da TV Globo, e confirmada como uma das participantes da nova temporada do Power Couple Brasil, da Record, que estreia na terça-feira, 29, teve vídeos íntimos vazados.

Francine Piaia, de 41 anos, mantém perfis em plataformas de conteúdo adulto.

Ela vai participar do Power Couple ao lado do marido, o engenheiro Junior. A revelação dos participantes foi feita pela Record hoje, durante uma coletiva de imprensa.

Com o nome de Francine Piaia em evidência, voltou a circular nas redes sociais vídeos vazados da ex-BBB com o marido.

Conteúdos de Francine Piaia que vazaram na internet

A ex-BBB mantém perfis em plataformas de conteúdo adulto e costuma publicar fotos e vídeos de amor intenso acompanhada de Junior. Nas imagens que voltaram a circular hoje, por exemplo, ela aparece fazendo sexo oral no companheiro.

Em uma das gravações, eles aparecem no deck de uma piscina. Na outra, ela usa uma faixa preta para tapar o próprio rosto.

A equipe da famosa confirmou a veracidade dos vídeos, mas fez questão de ressaltar que Francine apenas faz gravações com o marido.

Francine Piaia tem 41 anos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Novo confinamento

Francine Piaia falou sobre participar de um novo confinamento durante a revelação dos participantes do Power Couple Brasil.

“Há 16 anos, quando eu fui pro BBB, eu só fui, e agora eu fiquei com um pouco mais de receio. Mas pro Junior é tudo muito novo, ele é engenheiro, não grava nada nem no Instagram”, comentou.

Procedimentos estéticos

Em 2024, Francine Piaia revelou quais foram os procedimentos estéticos que já fez desde de sua saída do Big Brother Brasil.

Durante a sua participação no Sala de TV do Terra, a modelo foi questionada sobre quais procedimentos já fez, visto que aparenta estar jovem. Com bom humor, ela respondeu que ainda quando saiu do BBB foram oferecidos alguns e que já chegou a fazer lipo.

“No rosto, o que eu faço mais é bioestimulador de colágeno, que dá aquela cara assim… [...] Já fiz plástica no nariz”, explicou.