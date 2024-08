Ex-BBB da Bahia é sequestrado ao alugar casa em aplicativo

O ex-BBB 11, Lucival França, afirmou nas redes sociais que foi sequestrado nos Estados Unidos após alugar uma casa na beira de uma estrada.

Leia Mais:

>>> Dois homens invadem casa e fazem mulher grávida de refém em Salvador

>>> Morre homem que fez mulher e bebê de reféns na Engomadeira

>>> Davi pode ser preso? Justiça autoriza prisão e revela condição

De acordo com ele, foi trancado pela suposta proprietária da casa durante quatro dias dentro de um porão, após alugar o imóvel por meio de um aplicativo.

Lucival França foi sequestrado nos EUA | Foto: Reprodução | Canva

"Gente, foi um sequestro. Eu falei rindo porque tem situações na vida que a gente passa e fala 'por** a gente pagou tanto de Alice que é melhor, piu, calada vence', mas a situação foi tão tensa que eu tive que chamar a polícia", desabafou Lucival França.



Ele detalhou que ficou trancado em um porão, no qual não existia porta, somente janelas grandes que só abriam por fora. Contou ainda que, durante o tempo que ficou preso, a suposta sequestradora usou seu veículo sem autorização.

Para conseguir escapar, Lucival contou que apelou para um "jogo psicológico" para convencer a mulher a libertá-lo. Foi então que ele conseguiu localizar um carregador, ligar o telefone e comunicar à polícia sobre o caso.

"A pessoa bloqueou meu telefone, porque no meio da conversa ela disse 'pare de mandar mensagem, pare de me ligar' e eu 'o que? tô precisando do meu carro, preciso ir embora'. Eu achei um carregador, liguei para a polícia e ela mandou um áudio igual a uma assassina vingativa: 'você me denunciou?' e eu falei 'sim'", finalizou, ressaltando que está bem, apesar do episódio.