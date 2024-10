Ex-BBB é barrada no Rock in Rio e provoca climão; saiba quem

Ex-BBB foi barrada em espaço do Rock in Rio - Foto: Divulgação

Leidy Elin, que esteve no BBB 24, enfrentou um grande climão no Rock in Rio, nesta sexta-feira, 20. A ex-BBB ficou completamente constrangida ao tentar entrar na área VIP do festival.

A trancista do Rio de Janeiro foi barrada no espaço reservado para os convidados "vip do vip" do Rock in Rio, segundo informações do jornal Extra.

A publicação ainda disse que Leidy ficou bem sem graça e não falou nada. No momento, a celebridade estava acompanhada de um amigo e também do ex-BBB Marcus Vinicius. Eles ainda encontraram Isabelle Nogueira na porta do vipão.

A namorada de Matteus Alegrete chegou a entrar no acesso restrito com Marcus, que tentou chamar Leidy, mas ela foi barrada. O jornal chegou a informar à imprensa que não estava interessada em entrar na área.