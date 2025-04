Ex-BBB faz revelação sobre antiga relação: “Demorei para entender"

Baiana Aline Patriarca - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A baiana Aline Patriarca, que participou do Big Brother Brasil 2025, revelou em entrevista ao Extra, ter vivido um relacionamento abusivo, marcado por críticas à sua aparência.

Ao contar sobre questões de autoestima com o seu cabelo, Aline citou ter se relacionado com uma pessoa que só gostava dela de trança.

“Já me relacionei com uma pessoa que falava: ‘Ah, quando você colocar trança de novo, a gente se encontra’. Era algo que me doía. Por isso que eu incentivo tanto as pessoas a se aceitarem como elas são, a bater no peito e segurar o rojão. Adoro falar isso!”, detalhou.

“Tive um gatilho que me despertou para essa percepção. Tive um relacionamento abusivo. Quando comecei a trabalhar com redes sociais, um dos comentários que eu escutei foi: “Mulheres que usam redes sociais querem aparecer”. Foi uma fonte de impulso e comecei a criar conteúdo de empoderamento feminino”, relatou.

Segundo a ex-BBB, o namoro durou cerca de um ano. “Demorei para entender que aquilo estava acontecendo. A gente se questiona. Por vezes, se coloca num lugar de submissão. Quando percebi isso, falei: ‘Não vou permanecer aqui, eu mereço muito mais do que isso’. Meu pai sempre me incentivou a ser independente.”

Aline Patriarca saiu na terça-feira, 25, e foi a 12ª participante eliminada. Ela teve 51,73% da média dos votos no décimo Paredão do BBB 25. A baiana disputava a preferência do público com Diego Hypolito e Maike. O total de votos foi de 209.254.975.