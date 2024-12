Ex-BBB fratura mandíbula devido a infecção e passa por cirurgia

Ex-BBB Letícia Santiago - Foto: Reprodução

Letícia Santiago, ex-participante da 14ª edição do Big Brother Brasil, revelou um momento delicado em sua saúde. Diagnosticada com osteomielite, uma grave infecção nos ossos que causa dores intensas, a influenciadora passou por uma cirurgia após fraturar a mandíbula devido à complicação.

Leia:

>>> Ator global revela ser fã de sexo anal e depilação em 'moicano'

>>> Vai gravar na neve? Raquel Brito faz primeira viagem internacional

>>> Ex-BBB desafia Instagram e posa completamente nua

Em suas redes sociais, Letícia explicou que voltou ao hospital em 8 de novembro, com inchaço no rosto e dores severas, descobrindo que a infecção havia agravado a situação. Após a realização de uma tomografia, os médicos optaram por uma cirurgia para estabilizar a mandíbula com uma placa de titânio.

Foram dias muito difíceis, com dor intensa e um inchaço tão grande que mal conseguia falar. Quero compartilhar tudo com calma para alertar outras pessoas sobre os sinais que ignoramos e podem ter grandes impactos na saúde Letícia Santiago

A ex-BBB também destacou a importância de prestar atenção aos sintomas iniciais de infecções e buscar tratamento adequado, para evitar situações graves como a que enfrentou.