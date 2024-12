Vai gravar na neve? Raquel Brito faz primeira viagem internacional

Raquel Brito está fazendo primeira viagem internacional - Foto: Reprodução | Record

A influenciadora baiana Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, contou aos seguidores que estava vivendo um momento especial, nesta segunda-feira, 18.

Prestes a embarcar em sua primeira viagem internacional, a ex-peoa relembrou as vezes em que ia ao aeroporto com o irmão apenas para ver os aviões decolando e sonhar com o dia em que também viajaria.

"Antigamente, eu vinha aqui para o aeroporto e ficava lá fora. Mainha e painho trazia eu e Davi para cá. A gente se divertia mesmo era vendo os aviões decolando", contou a influenciadora, relembrando a simplicidade que vivia na infância.

Hoje, a realidade de Raquel é outra. Graças à fama conquistada por Davi, no BBB, e sua conquista nas redes sociais e em A Fazenda 16, a baiana está conseguindo realizar a cada dia um pouco do seu sonho.

"Viajar de avião seria um sonho para mim, na época, muito distante. E, hoje, eu estou aqui fazendo meu primeiro voo internacional", afirmou.

Ao que tudo indica, a influenciadora foi participar do programa Acerte ou Caia, comandado por Tom Cavalcante, no Chile.

