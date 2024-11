Raquel Brito dispara sobre coceira: "Mais higiênica que muita gente"

Raquel rebateu críticas - Foto: Reprodução | Record

Fora de A Fazenda 26, Raquel Brito segue sendo lembrada pela coceira na região íntima que enfrentou durante o confinamento. Nesta segunda-feira, 4, a famosa rebateu alguns comentários sobre o assunto.

Ela recebeu um comentário maldoso, numa caixinha de perguntas que abriu no Instagram, decidiu se pronunciar mais uma vez.

"Vou tornar a falar aqui quantas vezes for preciso: tenho alergia a gilete. Sou mais higiênica que muita gente. Quem tem alergia sabe o que é. Não tem coceira, não?", disparou a baiana.

Raquel Brito ainda declarou: "Imagino que fazem esses comentários a fim de me colocar para baixo ou trazer uma péssima imagem de uma coisa que não sou. O pior é cada comentário que só Jesus na causa. Tem pessoas que se preocupam mais com minha alergia do que eu mesma".