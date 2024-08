Ex-Chiquititas é esperança de medalha para o Brasil nas Paralimpíadas

Giovanna Boscolo estará na Paralimpíadas - Foto: Divulgação | CPB

As Paralimpíadas 2024 começarão no próximo dia 28 de agosto, em Paris, e terá muitos atletas brasileiras em busca de medalhas. Um dos nomes confirmados é o da ex-Chiquititas Giovanna Boscolo, que é esperança no arremesso de club e peso.

A brasileira, que é paratleta, também foi atriz e modelo na infância. Entre as produções que contou com a participação de Boscolo estão Chiquititas, exibida pelo SBT há alguns anos, Conversa Com Gente Grande e a série Julie e os Fantasmas.

De acordo com informações do Lance, quando criança, a ex-Chiquititas competia na ginástica aeróbica, modalidade a qual foi campeã brasileira em 2014.

Em seguida, porém, ela começou a apresentar lesões incomuns e foi diagnosticada com Ataxia de Friedreich. A doença rara afeta, principalmente, o equilíbrio, coordenação e energia.

Giovanna Boscolo conheceu o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e cursou um estágio em Ciências do Esporte.

Na ocasião, ele passou a analisar dados dos atletas para indicar possíveis mudanças de treino. Em seguida, entrou no atletismo e foi convidada pela CPB para experimentar a modalidade do lançamento de club.

A sua estreia foi no GP de Dubai em fevereiro de 2024. Na ocasião, ela conquistou o ouro e bateu o recorde das Américas ao atingir a distância de 26.25m.