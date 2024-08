Brasil terá maior delegação paralímpica da história em Paris-2024

Delegação Brasileira dos Jogos Paralímpicos - Foto: Ale Cabral / CPB

Mesmo com o fim dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a torcida dos brasileiros poderá seguir por mais algumas semanas, com a chegada das Paralimpíadas, que contarão com a maior delegação de atletas nascidos no Brasil da história em competições internacionais. A competição terá início no dia 28 de agosto e seguirá até 8 de setembro, com previsão de recorde de medalhas.

Ao todo, serão 279 competidores na capital francesa, divididos entre esportistas PCDs, atletas-guias e os atletas sem deficiência, como é o caso dos calheiros da bocha, os goleiros do futebol de cegos e o timoneiro do remo. Anteriormente, a maior delegação havia sido nos Jogos do Rio, que contaram com 278.

Leia mais:

>>De saída do Vitória, atacante vai defender clube da Série B

>>Botafogo e Palmeiras se encontram em duelo sem favorito; onde assistir

>>Confira possíveis adversários do Bahia nas quartas da Copa do Brasil

Além da marca histórica, o Comitê Paralímpico seguirá os passos do COB, com a maior participação feminina da história.

Na última edição, em Tóquio-2020, o Brasil figurou na 7ª colocação, com 72 medalhas somadas, sendo 22 de ouro. Esta foi a melhor campanha do Time Brasil, que tem tudo para crescer neste ano.