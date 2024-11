Ex de Andressa Urach acusa famosa e desabafa sobre relação: "Abusiva"

Lucas Ferraz fez críticas a Andressa Urach - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lucas Matheus Ferraz, ex-namorado de Andressa Urach, rebateu perguntas envolvendo seu relacionamento com a famosa e criticou comportamentos dela. Ele aproveitou para negar que ainda esteja apaixonado pela ex.

"É impossível [estar apaixonado]. Acho que, quanto mais o tempo está passando, mais eu vejo as atitudes e menos amor eu tenho [por ela]. Infelizmente foi assim que foi destruído o relacionamento", declarou o ator pornô.

Questionado se estava acompanhando as publicações de Andressa, ele garantiu que bloqueou a famosa: "Graças a Deus eu não vejo mais nada dela. Eu tive a feliz sorte de ser bloqueado. Isso é muito bom. Me deu uma paz! Vocês não têm ideia".

"Só quero que ela viva a vida dela bem, e que não lembre de mim. Deixa eu viver a minha vida. Não adianta nada falar que está tudo bem e querer afetar a minha vida, seja no trabalho ou pessoalmente. Acho que, quando a pessoa tem caráter e boa índole, ela vê as atitudes boas que a pessoa fez por ela. Mas acho que essa parte foi esquecida, né?", falou Lucas Ferraz.

O homem destacou retomar o relacionamento com Urach e declarou que o namoro teve bons momentos, mas passou a ficar abusivo. "Eu não vou ser hipócrita e dizer que foi tudo ruim. Não foi. Teve ótimas fases. Vivemos coisas muito boas. Mas chegou um momento em que, sim, ficou abusivo", disse.

"E são vários fatores para ser abusivo. E a gente não cai na real que está vivendo isso até alguns sinais que você fala: 'isso não está certo'. Quando chegou a ficar uma coisa pesada, aí, sim, a gente decidiu 'isso não está saudável. Você não está sabendo lidar com as situações, está acabando com a nossa vida profissional e pessoal, então é melhor terminar'", completou.

Ex-namorado fala de polêmicas de Andressa Urach

O ator pornô comentou a respeito dos supostos "surtos" dela: "Ela já mostra um pouco do comportamento. Acho que, uma pessoa que está controlada e sabe lidar com as situações, não tem o comportamento estressante daquele jeito. Eu acho que é uma mudança de clima, de diálogo, muito rápida. 'Estou bem' em um segundo, e, no outro segundo, 'quero matar todos os irmãos'. Não sei bem o que ela quer pregar, mas ela precisa de um pouco mais de autocontrole".

Apesar das críticas, Lucas disse que trabalharia novamente com Andressa Urach, porque, segundo ele, "sabe separar o relacionamento da vida profissional".