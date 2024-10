Ex de Andressa Urach quebra o silêncio sobre término do casal

Lucas e Andressa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lucas Ferraz, ex-namorado de Andressa Urach, se pronunciou nas redes sociais após o término do relacionamento com a modelo e influenciadora. O ator pornô compartilhou detalhes sobre o fim do romance, afirmando que a decisão foi tomada em conjunto após diversas conversas entre o casal.

O influenciador de conteúdo adulto ressaltou que os conflitos no relacionamento eram normais e negou que o transtorno Borderline da modelo tenha influenciado na separação. Segundo ele, as divergências surgiram por conta de diferenças em suas criações, hábitos e visões de trabalho, mas não foram o motivo determinante para o fim do namoro.

Lucas também aproveitou do momento para explicar que fez tudo ao seu alcance para que o relacionamento desse certo, apesar das dificuldades. 'Não me arrependo do tempo que passamos juntos. Ela mudou minha vida", disse.