Ex de Fiuk anuncia vídeo erótico com sósia do ator: "Fiquei impressionada"

Maia Lozano é ex do cantor Fiuk - Foto: Reprodução

Maia Lozano, ex do cantor Fiuk, surpreendeu com um anúncio inusitado. Ela, que é musa do OnlyFans vai gravar um conteúdo diferente para seus seguidores: um vídeo erótico com um sósia do filho de Fábio Jr.

"As pessoas são curiosas, querem saber como o Fiuk é na cama, então decidi realizar o pedido delas com o sósia. Comigo ele era insaciável no sexo, então já aviso que não vai faltar tesão e sacanagem. Vamos deixar a imaginação fluir”, contou.

A modelo também descreveu como Fiuk é na cama. “Tinha dias que ficava cansada. O Fiuk é pegador, não dá sossego. E é esse clima que vou mostrar no vídeo. Faremos tudo para ficar o mais real possível. Vai ser só pegação, sem sentimento. Só posso prometer que vou tentar bem gostoso”.

De acordo com a influenciadora, seu engajamento nas plataformas cresceu após ela revelar o affair com Fiuk.

“Todo mundo quer ver o que o Fiuk faz entre quatro paredes, então vamos fantasiar isso [risos]. O sósia é muito parecido, fiquei impressionada quando vi pessoalmente”, conta. “Entrei em contato com uma agência de modelos e sósias aqui de São Paulo. Selecionei por fotos, fiz a proposta e depois nos conhecemos pessoalmente", arremata.