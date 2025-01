Ex de Fiuk busca sósia do ator para gravar pornô: "Aquela pegada"

Fiuk e Maia Lozano - Foto: Reprodução/Instagram fiuk/maiialozano

A criadora de conteúdo adulto Maia Lozano, que namorou com o cantor Fiuk por dois anos, continua a procura de um sósia do artista para gravar vídeo pornô em suas plataformas digitais. De acordo com a atriz, uma das maiores dificuldades é encontrar alguém com a 'pegada' do filho de Fábio Jr.

“Tá difícil encontrar, viu? Ainda mais com aquela pegada que ele tem. Aprontamos bastante no tempo que ficamos juntos, agora quero achar um sósia para dar uma palhinha de como era para os meus assinantes”, contou.

“Escolhi um muito parecido, mas ele não deu conta na hora de gravar (risos). A pressão foi grande”, reforçou.

A ideia surgiu após os fãs ficarem curiosos sobre a intimidade dos dois. Em setembro de 2024, Maia ficou famosa por revelar que eles tiveram um namoro secreto e só pessoas próximas sabiam da relação.

A atriz contou que já está entrando em contato com alguns sósias e mostra empolgação em gravar com mais de um Fiuk “fake” de uma vez.

“Já estou tentando contato para conversar com esses sósias todos. Já pensou se consigo gravar com mais de um ‘Fiuk’ de uma vez? Estou bastante animada (risos)”, comemora. “Já troquei mensagens com alguns, o tal concurso de sósias me salvou porque realmente estava difícil encontrar alguém parecido com ele”.