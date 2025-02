Ex de Hulk termina férias ao lado de novo namorado: "Chave de ouro"

- Foto: Reprodução

Iran Ângelo aproveitou bem as férias de verão na Paraíba, terra natal da empresária, que é ex do atacante Hulk. A empresária postou os últimos registros do período de descanso na companhia de amigos, do filho que teve com o ex-marido, e do namorado, o engenheiro Lucas Suassuna.

Quem também estava ao seu lado, e aparece nas imagens, é sua irmã e tia de Camila, atual esposa de Hulk. Rayssa Ângelo mostrou apoio a Iran depois do fim do casamento de 12 anos com Hulk. "Despedida das férias com chave de ouro", disse a empresária.

Leia também:

>> Namorado de Iran Ângelo defende empresária após casamento de Hulk

>> Hulk se declara para sobrinha de ex-mulher em cerimônia religiosa

>> Ex de Hulk Paraíba fica noiva de engenheiro com metade de sua idade

Iran Ângelo ainda passou alguns dias em um resort em Natal, no Rio Grande do Norte, antes de retornar à Paraíba. Nos próximos dias, ela volta para São Paulo, onde vive com seus três filhos, informou o jornal Extra.