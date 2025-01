Ex de Hulk Paraíba fica noiva de engenheiro com metade de sua idade

- Foto: Reprodução

A empresária Iran Ângelo, 54, disse 'sim' para o engenheiro Lucas Suassuna, 27. Os pombinhos ficaram noivos pouco antes do casamento do jogador Hulk Paraíba, ex de Iran, com Camila Ângelo, sobrinha de Iran.

O casal manteve discrição e não anunciou o noivado nas redes sociais, informou o jornal Extra. Eles, atualmente, estão na Paraíba, onde passarão juntos a virada do ano.

No início do ano, acontece o casamento do atleta. No dia 3 de janeiro, a celebração será em Campina Grande, cidade do atacante. No dia 7, a união do casal será celebrada em João Pessoa. Um dia depois, está marcada a festa para centenas de convidados na capital paraibana.

No último aniversário de Lucas, Iran Ângelo postou uma declaração de amor ao engenheiro, com direito a foto dos dois juntos na banheira. "Estar ao seu lado é leve, é divertido. Você tem sido minha paz já esquecida, amor! Mil beijos de parabéns! Te amo", escreveu a empresária.