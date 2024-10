Novo amor: ex de Hulk dá volta por cima após ser trocada por sobrinha

Iran Ângelo - Foto: Reprodução

O casamento de Iran Ângelo com o jogador Hulk Paraíba terminou de forma traumática, com ela sendo 'trocada' pela própria sobrinha. Anos após a polêmica, ela deu a volta por cima e está amandode novo.

Ela, que tem 54 ans, engatou um relacionamento com o engenheiro Lucas Suassuna, 28 anos mais jovem. Ele é paraibano assim com ela. Os dois costumam se encontrar em João Pessoa ou em São Paulo, onde

Os pombinhos já fizeram duas viagens internacionais juntos e costumam aparecer nas redes sociais trocando declarações de amor. Um dos últimos passeios românticos ocorreu na última semana, quando viram, em família, o show de Bruno Mars.

Iran e Lucas | Foto: Reprodução

Além disso, Iran é empresária de sucesso e vive uma vida de luxo, andando sempre trajada com roupas de grife. Na garagem, possui uma Mercedes e um Porsche, além de um amplo apartamento em São Paulo.

Já Hulk e Camila Ângelo estão planejando casamento. Os dois tiveram duas filhas, Zaya, de 2 anos, e Aisha, de 4 meses. A Iran pediu para que as pessoas não enviassem a ela nada sobre esse assunto.

"Peço (imploro) a todos que me seguem, que parem de enviar qualquer matéria midiática sobre esse assunto que está e deve permanecer no passado. Esse rastro de dor deixado na vida dos meus filhos e de tantos outros envolvidos já preenche espaço demais", iniciou numa publicação no Instagram.