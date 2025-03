Ex-global aluga mansão com vista incrível em Salvador; diárias são de R$ 3,4 mil

Fernanda Paes Leme tem mansão com vista incrível - Foto: Divulgação

O Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, está cada vez mais em alta entre turistas e baianos. A vista para a Baía de Todos os Santos é apenas um dos detalhes que atraem os visitantes da cidade para a região turística. Fernanda Paes Leme se encantou tanto pelo bairro que comprou uma mansão e a colocou para alugar para que outras pessoas possam aproveitar.

A ex-atriz da Globo decorou cada detalhe do casarão histórico, recém-reformado, que atualmente pode ser alugado por temporada (a partir de duas noites) na plataforma Airbnb. A casa conta, entre outras coisas, com uma piscina com vista para a Baía de Todos os Santos e tem capacidade para até 8 hóspedes.

A apresentadora batizou a mansão de Casa Figa, pois conta com uma coleção de figas na decoração. O imóvel ainda tem quatro suítes, varanda, cozinha equipada e localização privilegiada, em frente ao Convento do Carmo.

“A ideia de disponibilizar a minha casa em Salvador surgiu da minha vontade de compartilhar a energia singular que eu encontro aqui", afirmou Fernanda Paes Leme, em comunicado do Airbnb.

Para conseguir aproveitar da hospedagem na casa da famosa, os interessados precisam desembolsar a partir de R$ 3,4 mil por dia. Na plataforma de acomodações temporárias, os hóspedes podem identificar as datas disponíveis para a Casa Figa.

Confira fotos da mansão em Salvador: