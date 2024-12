Ex-padrasto de Neymar faz “orgia” com duas mulheres no Rancho do Maia

Tiago Ramos é o ex-namorado de Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A quarta temporada do Rancho do Maia, produzido por Carlinhos Maia, segue gerando polêmica. Dessa vez, o protagonista foi o ex-namorado de Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, Tiago Ramos.

Nas primeiras cenas filmadas por Carlinhos é possível ver o ex-padrasto de Neymar beijando uma mulher mais velha, que não possui dentes na frente, usa dentadura e seria prima de Carlinhos. Logo depois uma outra ‘coroa’ aparece, Tiago não perde tempo e beija nela também.

No story seguinte, o dono do Rancho aparece apenas mostrando a casa da árvore de longe com a legenda: “A noite é uma criança, quer dizer, a noite é uma coroa. Agora é só esperar as perólas”.

Em vídeos que circulam na internet, Tiago aparece no quarto com as duas mulheres mais velhas, também é possível perceber quando uma delas tira a roupa.

Os internautas apontaram que toda situação foi promovida para gerar engajamento. “O quão a pessoa precisa se humilhar para ter engajamento e visualização?”, questionou um internauta. “Eu tenho preguiça desses ‘eventos’ que o Carlinhos Maia promove no Instagram. Sabemos que todos ali se passam como personagens pra dar engajamento, mas isso aí é uma p*ta nojeira”, disparou outra.