Fã de Deolane Bezerra dispara contra Cariúcha ao vivo no SBT: "Era para aparecer?"

Os apresentadores do ‘Fofocalizando’, do SBT, passaram por uma situação inusitada na tarde desta sexta-feira, 27. O programa, que é exibido ao vivo para todo o Brasil, recebeu duas fãs de Deolane Bezerra que saíram da região nordeste do Brasil para entregarem presentes caríssimos à influenciadora em São Paulo.

Apesar da viagem, as fãs não conseguiram encontrar Deolane e foram questionadas por Alessandra Cariúcha sobre o motivo de tamanha demonstração de carinho e entrega de presentes, que juntos somam cerca de R$ 7 mil.

“Vocês fizeram isso para ganhar @? Ou vocês fizeram isso para aparecer na televisão?”, indagou a apresentadora. Sem papas na língua, uma das fãs prontamente respondeu: “A gente não esperava ganhar. Olha como ela é atrevida”.

Em seguida, a anônima devolveu com um ‘ataque’. “E quando a senhora fazia memes era para aparecer também?” Cariúcha então concordou e todos no estúdio riram bastante, inclusive os outros apresentadores Gabriel Cartolano e Gaby Cabrini. O momento viralizou nas redes sociais.