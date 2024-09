Fabio Arruda é velado neste domingo, 8, em São Paulo

Consultor de etiqueta havia passado por uma cirurgia cardíaca - Foto: Divulgação | Record

O corpo do consultor de etiqueta Fabio Arruda será velado neste domingo (8), a partir das 18h, na Funeral Home, em São Paulo. A cremação está prevista para a manhã de segunda-feira (9), no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra.

Leia também:

>>> Quem foi Fabio Arruda, consultor de moda que morreu aos 54 anos

Na sexta-feira (7), Fabio foi encontrado sem vida por uma funcionária em sua residência no Jardim Paulista, em São Paulo. Socorristas do Samu foram chamados, mas a morte foi confirmada no local. A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte natural.

Recentemente, Fabio havia revelado nas redes sociais que foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após exames detectarem uma obstrução em uma veia do coração. Ele recebeu alta na quinta-feira (5), após uma cirurgia cardíaca.