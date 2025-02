Famoso expõe "pacto" com Renato Aragão e choca com detalhes

Renato Aragão teve pacto com famoso - Foto: Reprodução | Record

Dedé Santana fez uma revelação inédita sobre Renato Aragão durante entrevista. O humorista garantiu que os dois artistas fizeram um pacto para continuarem sempre juntos.

Em entrevista ao podcast Baixada em Pauta, o famoso surpreendeu ao revelar que a atitude foi tomada antes mesmo da formação dos 'Trapalhões'.

"Nós fizemos um pacto de ser uma dupla e não desmontar a dupla", lembrou Dedé. "Ele falou: 'Vamos fazer um pacto? [...] Nunca vamos nos separar, vamos fazer uma dupla. Se você for chamado sozinho, você não vai. Se eu for chamado sozinho, [eu não vou]'", contou o amigo do eterno Didi.

O humorista ressaltou que a união entre eles veio antes de Mussum e Zacarias integrarem 'Os quatro Trapalhões'.

Depois da proposta, Dedé até questionou o motivo de Renato ter feito o pacto: "Ele falou: 'Já me chamaram sozinho para alguma coisa e eu não quero fazer sozinho, eu quero fazer junto com você'. Fizemos um pacto e ali que começou tudo".