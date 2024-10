Famosos lamentam morte de Washington Olivetto: “Gênio da publicidade”

Olivetto ficou quase cinco meses internado no hospital Copa Star - Foto: Reprodução | YouTube

Diversos famosos lamentaram a morte do publicitário Washington Olivetto, neste domingo, 13, aos 73 anos, no Rio. Ele faleceu em decorrência de falência múltipla de órgãos. Olivetto ficou quase cinco meses internado no hospital Copa Star, no Rio, por complicações pulmonares.

Leia também:

>> Corinthians lamenta morte de Washington Olivetto: “Ícone”

>> Nala, filha de Iza, vira alvo de ataques na internet; entenda

>> Raul Gil lamenta morte de Ary Toledo: “Dor imensa”

Entre os famosos que expressaram os seus sentimentos estão: Lulu Santos, Boninho, Lúcio Mauro Filho e Paulo Ricardo.



Vejas as homenagens:

Lulu Santos

Lúcio Mauro Filho



Paulo Ricardo

Boninho