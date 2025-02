Fãs lamentam ausência de Márcia Freire nos 45 anos da Cheiro de Amor

Fãs lamentam ausência de Márcia Freira nos 45 anos da Cheiro de Amor - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

A ausência da cantora Márcia Freire na gravação do DVD em comemoração aos 45 anos da banda Cheiro de Amor, realizada na noite desta quinta-feira, 23, na Concha Acústica de Salvador, surpreendeu os fãs. Em entrevista ao Grupo A TARDE, um casal de fãs demonstrou surpresa por não vê-la ao lado das outras cantoras da banda na celebração, por considerá-la como um dos maiores ícones da história do grupo.

Fiquei surpresa quando soube que ela não participaria. Eu esperava que ela estivesse, porque Márcia Freire, para a gente que acompanhou desde o início, é o Cheiro de Amor. Por isso, ela faz falta Fã

Já o marido afirmou que a cantora é a verdadeira cara da Cheiro de Amor. "Márcia Freire é a verdadeira cara da banda. A Cheiro de Amor viveu o maior auge com ela, com grandes sucessos, no início de tudo. As outras são ótimas, mas a fisionomia do Cheiro é a Márcia Freire", completou.

O show em celebração aos 45 anos do grupo reúne quase todos os seus ex-vocalistas, incluindo Alinne Rosa, Vina Calmon, Carla Visi, Laurinha Arantes e Serginho Pimenta.

Líder da Cheiro de Amor comenta sobre ausência de Freire

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Raquel Tombesi, atual vocalista da Cheiro, comentou a ausência da veterana e até fez um convite para que ela participasse do Carnaval da banda. “Márcia é uma das minhas inspirações, então, para mim, ela vai ser sempre uma convidada mais do que especial para participar junto com a gente”.

“É uma história linda [da banda], uma história longa, onde a gente teve muito sucesso, muitos artistas consagrados também na cena nacional. Estou muito feliz. Hoje a gente vai trazer um pouquinho de nostalgia, trazendo a participação de outros cantores e cantoras que estiveram na banda, mas mostrando também como é que está esse novo capítulo do Cheiro”, completou a artista ao falar da gravação.