Fátima Bernardes quebra o silêncio sobre filhos com Túlio Gadêlha

A apresentadora Fátima Bernardes falou sobre a nova fase da vida pessoal durante o afastamento da televisão. Ela comentou sobre a possibilidade de aumentar a família com o atual companheiro, Túlio Gadelha, e descarta uma nova maternidade.

“Vivo um outro momento. Poderia ser mãe do coração, mas não é o caso. Nunca tive essa conversa com Túlio, ele nunca manifestou a vontade de ser pai. A gente nunca diz nunca, mas hoje eu digo que não quero mais”, acrescentou a estrela, que já é mãe de trigêmeos.

“Fui uma mãe extremamente preocupada, dedicada. Hoje, sinto um alívio em ver os três tocando suas vidas, já adultos. Tenho orgulho de perceber que criei três pessoas do bem. Essa é a nossa maior missão como mãe. Não tem regra nem garantia, mas deu tudo certo”, concluiu.

Este ano, a apresentadora confirmou que não tem mais contrato fixo com a Globo. Com isso, ela passou a trabalhar na emissora apenas por obra definida. Ou seja, como está fora do ar, não mantém nenhum vínculo de exclusividade com o canal.