Fedeu? Gracyanne Barbosa fica sem água em casa e desabafa: “Vergonha”

A musa fitness Gracyanne Barbosa compartilhou com os seus seguidores alguns perrengues pelos quais passou na noite dessa quinta-feira, 22. A famosa ficou sem água em casa e decidiu levar a mãe e a família para tomar banho na academia.

“Em casa não tem internet, não tem água, não temos nada”, desabafou. “Gente, o auge!”, brincou a ex do cantor Belo, que foi parar na academia vestindo roupão e toalha. “O povo na ‘acd’ olhando”, contou. “Vim de roupão e nem tô com vergonha”, completou ela, aos risos.

Como já considera a academia a sua “segunda casa”, a Gracyanne encarou a situação com muito bom humor. Depois do banho coletivo, a influenciadora ainda levou a família para jantar.

Acusada de “fazer macumba” para Belo

Juliano Silva Carvalho, ex-caseiro de Gracyanne Barbosa, voltou a fazer acusações polêmicas contra a musa fitness. De acordo com ele, Gracyanne teria recorrido a práticas espirituais com o objetivo de reatar o relacionamento com o cantor Belo.

“Fazendo macumba para ter o bofe de volta, porque eu participei de tudo. Esquece. Ele não vai voltar com você. Você não é leal nem a você mesma”, disparou Juliano em vídeo publicado nas redes sociais.

Desde a última semana, o ex-funcionário vem intensificando as críticas e ataques à Gracyanne, que participou da 25ª edição do Big Brother Brasil. Até o momento, a influenciadora não se pronunciou oficialmente sobre as novas acusações.

Gracyanne admite que quer voltar com Belo

Gracyanne Barbosa abriu o coração em entrevista ao jornalista Leo Dias ao revelar que deseja reatar o relacionamento com Belo. O casal, que ficou junto por 16 anos, anunciou a separação no ano passado. Atualmente, o cantor vive um novo romance com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi.

Ao ser questionada se ainda gostaria de voltar com o ex-marido, Gracyanne foi direta: “Quero”, disse, após fazer suspense e afirmar que respeita o atual relacionamento de Belo. A declaração pegou os fãs de surpresa e reacendeu rumores de uma possível reconciliação. “Você sabe que eu não minto, mas não posso falar muito por respeito”, afirmou a musa fitness.