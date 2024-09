Fenômeno dos doramas, Jung Hae In confirma evento no Brasil

Jung Hae In já tem data para vir ao Brasil

Um dos atores conhecidos por trabalhos em doramas, Jung Hae In estará em breve no Brasil. O protagonista de O Amor Mora ao Lado, nova série da Netflix, que estreará no dia 31 de agosto, participará em um fan meeting — evento de meet & greet — na América Latina.

Segundo informações da FNC Entertainment, o sul-coreano de 36 anos passará pela Cidade do México, em São Paulo e Santiago. Na cidade brasileira ele chega no dia 12 de janeiro de 2025.

Ainda não há informações sobre o evento, como valores de ingresso ou onde será o fan meeting.

O Amor Mora ao Lado narra a história de Bae Seok-ryu (Jung So-min), que busca recomeçar sua vida após uma série de equívocos. Ele acaba cruzando o caminho de Choi Seung-hyo (Jung Hae-in), um arquiteto famoso na Coreia, que por acaso é filho de uma amiga de sua mãe. O reencontro provocará situações inesperadas.