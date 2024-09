Anitta revela nova carreira e explica 'aposentadoria'

Anitta falou da carreira como atriz - Foto: Divulgação

Anitta faz grande sucesso como cantora, mas sempre esteve animada com a possibilidade de investir em uma outra a carreira: a de atriz. Depois de participar da série 'Elite', da Netflix, a artista foi convidada para o elenco de 'Corrida dos Bichos', novo filme de Fernando Meirelles, no Prime Video.

Leia Mais:

>>> Pai de Melody alfineta Anitta após polêmica; entenda

>>> Anitta e Luísa Sonza são confirmadas como atrações da NFL

>>> Anitta cita desejo de rotina: 'Esperar meu marido voltar do trabalho'

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash, em lançamento de uma marca da calçados, Anitta comentou mais uma vez sobre a possibilidade de trocar a música pela atuação.

"Tem muita gente me convidando para várias coisas [de atuação]. As pessoas têm a expectativa de que eu já comece com algo muito meteórico, né? Mas não quero que seja assim. Estou desenhando para que seja algo sem pressão, para que eu faça tranquila e vá aprendendo [a ser atriz]", afirmou.

A cantora também destacou os passos que já teve em sua carreira e as novidades como atriz: "O seu primeiro show não será tão incrível quanto o seu vigésimo, por exemplo. Estou me preparando para fazer coisas que não tenham uma expectativa absurda de como vou atuar. Quero que as pessoas me vejam crescendo como profissional igual me viram na música".

A respeito dos rumores de que estaria de olho em uma aposentadoria como cantora, Anitta reafirmou que o "fim" pode mesmo estar próximo.

"Já era para ter acontecido. Toda vez que eu organizo tudo, acontece uma coisa e fico mais um ano. Todo ano, desde os 30, eu digo: 'É agora, hein, gente. Quem viu, viu'. Mas sempre acabo postergando. Vamos ver até quando vou ter paciência", disse.