Pai de Melody alfineta Anitta após polêmica; entenda

Melody já se declarou fã da poderosa - Foto: Reprodução/Instagram/@belinhooficial | @anitta

Parece que o clima entre o pai de Melody e Anitta não anda nada bem. Depois da funkeira afirmar que desistiu de agenciar a carreira da jovem por "preferir boas energias", Belinho, pai da cantora mirim, não deixou barato e soltou o verbo.

"Anitta desistiu do que? A verdade é que Melody nunca quis", comentou o internauta. Logo, o pai da jovem completou: "Falou tudo! (risos)".

A declaração de Anitta veio durante uma coletiva de imprensa na última quarta-feira (21), onde ela deixou claro que não tem mais interesse em cuidar da carreira de outros artistas, inclusive da própria Melody, que já se declarou fã da 'poderosa'.

Leia também:

>>> Preta Gil anuncia novo tratamento contra câncer e faz pedido

>>> Davi mostra 3 das 6 casas que comprou na Bahia com prêmio do BBB

>>> Rosiane Pinheiro revela perseguição de ex: "Me mudei seis vezes"

"Isso é uma conversa antiga. Hoje em dia eu estou em uma fase mais energia, e eu quero me associar com coisas que tem a ver com a minha energia, com a maneira que eu estou hoje, com meu propósito e tal", explicou.