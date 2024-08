Davi mostra 3 das 6 casas que comprou na Bahia com prêmio do BBB

Davi Brito revelou para a Record motivo pelo qual desistiu da Medicina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito usou as suas redes sociais, nesta quinta-feira, 22, para exibir três de suas seis casas, que adquiriu a partir do prêmio de R$ 2,9 milhões que ganhou no BBB, em abril passado.

O ex-motorista de aplicativo já revelou que comprou um imóvel para seu pai, outro para a mãe e uma terceira para a irmã. Ele ainda construiu do "zero" uma residência para ele mesmo.

Além disso, Davi Brito também investiu em outras duas para servir como investimento para aluguéis por temporada. Todas as casas estão localizadas na Bahia.

A casa do campeão do BBB foi planejada e pensada do jeito que ele sonhou em um condomínio no estado.

Ao jornal Extra, o famoso falou sobre a conquista: "Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano (risos)".

Davi já explicou que adquiriu as duas casa para alugar e ter renda do imóvel. De acordo com a publicação, um final de semana na casa do famoso custa R$ 3 mil e o aluguel no Réveillon chega a R$ 18 mil.