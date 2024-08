Comediante detona vídeo sensual de Davi Brito: "Vergonha alheia"

Comediante detonou vídeo publicado por Davi - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo Gabô Pantaleão criticou, nesta segunda-feira (19), o campeão do BBB 24, Davi Brito, que gravou um vídeo tomando banho e postou nas redes sociais. No material, o baiano sensualiza embaixo do chuveiro.

A influenciadora compartilhou uma publicação de uma página de fofoca, que publicou o vídeo do baiano, afirmando na legenda que ele teria "atiçado" os internautas. "Parece que eu tô querendo fazer cocô, né? Mas não, é que a vergonha alheia consumiu todo meu corpo. TODO! (...) o que eu tô mais curiosa pra saber dessa postagem, é que internauta é esse que se sentiu atiçado por Davi?", questionou.

Gabô seguiu tirando sarro do vídeo do ex-BBB, imitando as caras e bocas do baiano. "O mal do liso é esse, achar que tá abalando. 'Mas Gabô, tá chamando Davi de liso? ele ganhou R$ 2 milhões um dia desse', minha gente, R$ 2 milhões não é dinheiro mais não, mas bem que eu queria", brincou.

A comediante foi mais longe, falando da aparência do baiano: "Todo desconfigurado, esse daí foi feito numa preguiça medonha! (...) Agora assim, eu sou a favor dele dar uma aula de autoestima aos seguidores. Faz valer o voto do povo em tu, Davi! Porque criou uma fic e fez todo mundo acreditar", detonou.