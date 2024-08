Davi Brito dá indireta para ex após desabafo forte na web

Davi fez desabafo após mensagem de Tamires Assis - Foto: Reprodução | Gshow

Davi Brito surpreendeu com uma nova postagem que fez no Instagram, nesta segunda-feira, 19, logo após um desabafo de Tamires Assis, ex-affair dele. O campeão do BBB mandou uma indireta para a manaura, que denunciou o famoso no final do mês passado.

"Gente, se vocês ligarem para o que falam de vocês, vocês nunca vão ter vida", desdenhou o milionário, que recentemente comprou carro de luxo.

Davi Brito declarou: "As pessoas que se incomodam com a sua alegria queriam estar no seu lugar, mas não podem. Se eu deixar de viver por conta do que as pessoas falam de mim, eu não vou viver. Por isso eu sou o Davi que eu sou. Eu não ligo, eu vivo".

"Eu sei que quando chegar minha hora, eu vou morrer e não vou levar nada! Eu dou risada", completou o campeão do BBB.

Mais cedo, Tamires Assis chamou a atenção com uma manifestação, por meio de sua assessoria jurídica, e reafirmou as acusações contra o ex-BBB. O ex-brother é acusado de ter usado uma arma para fazer ameaças a ela.

"Tamires Assis vem a público prestar esclarecimentos acerca de sua condição de vítima de violência psicológica, o que foi agravado com a inesperada repercussão do ocorrido. É importante que todos compreendam a gravidade desta questão, que afetou significativamente sua saúde emocional e mental, resultando em um prejuízo que requer tratamento e restabelecimento", declara a nota.