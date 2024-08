Irmã de Davi pede perdão após fazer 'publi' com morte de Silvio Santos

Raquel diz que irmão tem sido atacado nas redes - Foto: Reprodução | Instagram

Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, se manifestou nas redes sociais para pedir desculpa pela postagem polêmica envolvendo a morte do apresentador Silvio Santos. Na noite de sábado, 17, ela apagou o post e escreveu uma retratação no Instagram.

"Gostaria de me desculpar sinceramente pela postagem recente que abordou um tema delicado. Reconheço que o conteúdo foi inadequado e insensível, e lamento profundamente qualquer dor ou desconforto que isso possa ter causado", diz parte do texto de Raquel.

>> Gastou todo o prêmio? Veja as compras luxuosas de Davi Brito após BBB



Ainda na mesma publicação, a irmã de Davi pediu a compreensão do público, que a criticou muito por utilizar a morte do dono do SBT para fazer publicidade sobre uma plataforma de apostas online.

A publicação envolvendo Silvio Santos foi duramente criticada, inclusive pelo ex-BBB Gil do Vigor.

Confira a nota de Raquel:

"Gostaria de me desculpar sinceramente pela postagem recente que abordou um tema delicado. Reconheço que o conteúdo foi inadequado e insensível, e lamento profundamente qualquer dor ou desconforto que isso possa ter causado.

Não era minha intenção ofender ou desrespeitar ninguém, e estou refletindo sobre como posso aprender e crescer a partir dessa experiência.

Agradeço e peço a compreensão de todos e peço desculpas por este erro."