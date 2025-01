Fernanda Torres é criticada por Cintia Chagas após prêmio; veja vídeo

Fernanda Torres foi alvo de comentário de Cintia Chagas - Foto: Robyn Beck | AFP

Cintia Chagas virou assunto nas redes sociais, nesta quarta-feira, 8, após comentário a respeito da postura de Fernanda Torres durante a premiação do Globo de Ouro, no último domingo, 6.

A declaração da influenciadora foi dada após ela ter sido questionada se a atriz estava chique no evento. “Fernanda Torres estava chiquíssima no Globo de Ouro? Não gostei do cabelo, mas amei o vestido”, questionou uma pessoa, em caixinha de perguntas.

Cintia Chagas deu a sua opinião: “O que me chamou atenção negativamente foi a postura da Fernanda. Observe que ao entrar no palco, ela entra com os ombros projetados para frente e assim permanece. Quando, na verdade, ela deveria projetar os ombros para trás, assim ela ficaria elegantíssima”.

Nas redes sociais, o vídeo da resposta dela passou a viralizar e dividiu opiniões. “Ah tá. Ganhou a estatueta, Cíntia? Então recolha a sua insignificância cultural”, disse uma internauta. “Devia levar os ensinamentos para a própria vida, na minha opinião”, comentou outra pessoa.