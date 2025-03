Filha de Renato Aragão que apelou na TV já causou com Fernanda Torres

Livian Aragão já polemizou com Fernanda Torres - Foto: Divulgação

A filha de Renato Aragão, Livian Aragão, que surpreendeu Celso Portiolli com comentário sobre trabalho no Domingo Legal, do SBT, já polemizou com Fernanda Torres.

No começo do ano, a famosa foi criticada ao celebrar a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro de forma inesperada. Em seu perfil no Instagram, a jovem chamou a atriz de “nepobaby”, expressão que gerou discussão na web.

"Dia de muita emoção pros nepobabies. Fernanda, a gente te ama", escreveu Lívian, exaltando a vitória da estrela de 'Ainda Estou Aqui'. "Noite histórica para o Brasil. O talento tá no sangue!", finalizou ela, na ocasião.

Depois dos comentários negativos, Lívian se posicionou em vídeo e explicou o termo "nepobaby": “É basicamente quando você vem de uma família que tem conexões ou privilégios. As pessoas marginalizam muito essa palavra, que, na verdade, não é nenhum demérito. Primeiro, porque você não escolheu nascer nessa família, e, se teve oportunidades, tudo bem, você vai usá-las”.