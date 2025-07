Filha de Silvio Santos entrega divórcio da irmã sem querer

Silvio e as seis filhas juntas - Foto: Reprodução | Instagram

Cintia Abravanel acabou falando demais durante sua participação no podcast Papagaio Falante. Após expor a crise financeira que viveu, a filha de Silvio Santos entregou que sua irmã caçula, Renata Abravanel, está divorciada.

A confissão aconteceu após o apresentador do programa, Sérgio Mallandro, questionar a herdeira qual irmã era mais próxima dela. Sem hesitar, a mãe de Tiago Abravanel disparou: “A poderosa chefinha”, usando um apelido carinhoso para se referir a irmã.

Curioso, o humorista questionou se era a irmã casada com o ex-jogador Pato, confundido Renata com Rebeca, o que foi prontamente corrigido por Cintia. “Não é ela. Ela se separou”, disparou, revelando o término sem querer.

“Ela foi casada, não foi?”, perguntou Sérgio. “O importante é que ela é uma boa mãe e tem uma família linda”, finalizou Cintia, deixando claro que Renata era casada com Caio Curado e tem dois filhos com ele: Nina e André, de 6 e 4 anos, respectivamente.

Crise financeira

Durante o bate papo, Cintia ainda relembrou a crise financeira que viveu com o pai de seus filhos. “Eu fiquei entre a disputa do meu pai com ele. Meu pai não me ajudava porque achava que era obrigação do pai dos meus filhos, e meu ex não fazia porque achava que meu pai era rico. Eu e as crianças ficamos ali no meio disso tudo”, disse ela.

Mãe do ator Tiago Abravanel, a herdeira do apresentador ainda confessou que a crise serviu de incentivo para seus três filhos. “Passamos esse sufoco, que foi um grande ensinamento para os meus filhos, por isso todos trabalham. Estava preocupada em resolver meu problema, não julgar o comportamento dos dois [Silvio Santos e Paulo César]”, completou.