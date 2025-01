Filho de Bell Marques faz declaração emocionante à ex-BBB; confira - Foto: Reprodução

Pipo Marques, filho do cantor Bell Marques, usou as redes sociais para fazer uma declaração apaixonada à sua namorada, a influenciadora Mari Gonzalez, nesta quarta-feira, 1º. Após uma apresentação na virada de ano no Ceará, o cantor agradeceu à ex-BBB por sua parceria e apoio durante a intensa agenda de final de ano.

"Você poderia estar em qualquer lugar, mas escolheu estar aqui comigo", iniciou Pipo em sua postagem. Ele destacou o comprometimento da namorada em acompanhá-lo durante a correria típica dessa época do ano e elogiou o astral e a energia leve que ela manteve em todos os momentos.

O artista compartilhou um momento particularmente emocionante na hora da virada, quando viu Mari sozinha na lateral do palco enquanto ele se apresentava. "Corri pra te beijar, mas logo tive que sair para continuar o show. Quando voltei pra cantar, te vi chorar com um sorriso no rosto e minha voz travou. Meus olhos encheram de lágrimas, mas era de felicidade por ter uma pessoa tão especial ao meu lado", afirmou ele, declarando seu amor e desejando que 2025 seja um ano ainda mais incrível para ambos.