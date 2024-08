Filho de Bell e ex-BBB curtem resort com diárias de até R$ 10 mil

“Recarregando…”, escreveu Pipo na legenda da publicação. “Delícia de dia”, respondeu Mari Gonzalez - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Pipo Marques e a apresentadora Mari Gonzalez estão curtindo o início de relacionamento desde a oficialização. O casal está aproveitando uma viagem paradisíaca em uma vila de pescadores na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, a 75 quilômetros da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, hospedado no luxuoso Carmel Taíba Exclusive Resort, que possui diárias de até R$ 10 mil.

“Recarregando…”, escreveu Pipo na legenda da publicação. “Delícia de dia”, respondeu Mari Gonzalez os comentários. “Pense num casal que combinou a vibe , são perfeitos”, elogiou um fã. “Como eu shippo esses dois”, acrescentou uma segunda.

Na última quinta-feira, 18, o casal foi visto curtindo a primeira noite do Fortal 2024 no trio do cantor Bell Marques.