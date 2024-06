É o amor! Mari Gonzalez posta mais uma foto com Pipo Marques | A TARDE

A influenciadora digital Mari Gonzalez postou nesta segunda-feira, 3, mais uma foto ao lado do músico Pipo Marques. Na legenda da postagem, que contou com outras fotografias, ela escreveu: “Um pouquinho de maio”.



Um dos comentários do post é justamente do filho de Bell Marques, que escreveu: “Tantos dias bons”.



No último mês de maio, um storie postado por Rafa Marques, mostrou Pipo junto com Mari, durante uma viagem a Portugal. Posteriormente, eles também foram flagrados no restaurante Jncquoi.



A influenciadora havia embarcado no domingo, 19, junto com a família Marques, para a Europa, onde Bell Marques tinha shows marcados para os dias 24, 25 e 26 de maio, nas cidades de Algarve, Lisboa e Porto, respectivamente.

